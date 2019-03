Frezza neu an der Spitze des SAC Niesen

Für ein Jahr hatte Adrian Lukas Meier «als Notnagel» das Präsidentenamt beim SAC Niesen übernommen. Nun konnte er die Leitung an der Hauptversammlung in Hondrich an Bruno Frezza weitergeben, der an die Spitze gewählt wurde. Vizepräsidentin ist neu Manuela Künzi. Dieter Schnyder wurde für die abtretenden Niklaus Stalder und Madeleine Neukomm-Stalder in den zwölfköpfigen Vorstand aufgenommen und übernimmt die wichtige Aufgabe als Tourenobmann.