Freiluftbalkon für Männlichen Luftseilbahn

Auf die Saison 2018 plant die Luftseilbahn Wengen-Männlichen AG die bereits vierte, grund­legende Erneuerung in ihrer Geschichte. So soll die ganze Seilbahntechnik auf den modernsten Standard gebracht werden. Komplexe Anforderungen an Funktionstüchtigkeit, Sicherheit und Komfort bedingen eine gesamtheitliche Überarbeitung. So stehen der notwendige Ersatz der Steuerungs- und Sicherheitsan­lagen und jener der Antriebs- und Bremsanlagen in direkter Ab­hängigkeit zueinander.

Nach der Wintersaison wird die Luftseilbahn Wengen–Männlichen deshalb umfangreichen Wartungs- und Umbauarbeiten unterzogen. Nebst dem Ersatz der Anlagensteuerung und der Bremsenhydraulik werden neue Laufwerke, ein neues Gehänge und neue Kabinen (Anlageteile aus dem Jahr 1992) die Bahn auf den heutigen, allgemein gültigen und modernen Standard bringen.

«Royal Ride» in luftiger Höhe

Die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten sind unter dem Projektnamen «Royal Ride» bereits angelaufen. So sind bei der Firma Carvatech schon zwei neue Kabinen in modernem Design bestellt worden. Das Konzept bringt wesentliche Neuerungen und wurde so definiert, dass auf dem Kabinendach ein Freiluftbalkon angeboten werden kann. Für den Fahrgast entsteht damit ein attraktives Angebot, welches den Erlebniswert der Bahnfahrt wesentlich steigern wird.

«Die Freiluft­balkone werden jeweils für den Winterbetrieb demontiert.»Andreas Fuchs, Geschäftsführer

«Im Zentrum steht unsere einzigartige, majestätische Natur-und Bergwelt», sagt Geschäfts­führer Andreas Fuchs. «Diese wollen wir unseren Gästen auf spezielle Art und Weise näherbringen. Wir setzen deshalb in der Sommersaison ab 2018 unseren neuen Kabinen einen demontierbaren Balkon auf das Dach. Dieser kann über eine Wendeltreppe bestiegen werden. Die Freiluftbalkone werden dann jeweils für den Winterbetrieb demontiert, da für die höheren Passagierfrequenzen mehr Platz und Gewicht zur Verfügung stehen muss.» Mit entsprechender Signaletik und Gestaltungselementen entlang der Dorfstrasse sowie in der Tal- und Bergstation soll dem Gast die ganze Erlebniskette ab dem Bahnhof in Wengen bis zum Gipfelspaziergang «Royal Walk» aufgezeigt werden.

«Vom Gipfel des Männlichen offenbart sich ein königlicher Ausblick auf das weltbekannte Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau», schwärmen die Bahnverantwortlichen. Der «Royal Walk» führt von der Bergstation der Männlichenbahn (2230 m ü. M.) auf den 2345 Meter über Meer liegenden Gipfel. Unterwegs begegnet man dem Hof­maler, erkundet die vielfältigen Schätze in der Schatzkammer der Natur, lernt den Hofstaat des Bergreichs kennen und erfährt mehr über das Unesco-Welt­naturgut Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch.

Am Ende der kurzen alpinen Entdeckungsreise wartet die Krönung: das Gipfelreich. Von da lässt sich das Panorama und der «königliche Blick» auf Eiger, Mönch und Jungfrau und ein 360-Grad-Rundumblick bis ins Mittelland und zum Jurabogen von der Krone, der Aussichtsplattform auf dem Männlichengipfel, geniessen, teilt die Luftseilbahn Wengen-Männlichen AG mit. Unterwegs gibt es genügend Sitzgelegenheiten, die zum Ausruhen und Geniessen einladen.

www.maennlichen.ch (egs)