«Es ist ein Spielplatz im Schnee», definiert Reto Kestenholz den Mini-Slopestyle-Parcours, der mit Schnee, Holzrampen und fächerförmigen Holzabschlüssen in den Garten hinter der Avocado-Bar an Grindelwalds Dorfstrasse gebaut worden ist und dem er am Samstag bei strahlendem Sonnenschein den letzten Schliff gab. Der Snowboarder, der sich im Klimaschutz engagiert, probierte ihn selber aus und landete auch mal «face plant». Kicker, Röhrenrails und Quarterpipe sind doch ziemlich nahe zusammen.

Naturschnee

«Dieses Jahr hatten wir Glück mit dem Schnee», sagte Bar-Barmann Fabio Kellerhals. Fast genug weisses Baumaterial fiel vom Himmel, damit eine dicke Schicht auf die Holzkonstruktion und in den Garten gelegt werden konnte. Reserve liegt, und das wurde in den letzten zwei Jahren genützt, auf dem nahen Minigolfplatz. Seit zehn Jahren ist der Australier Alex Pointner Inhaber der Avocado-Bar, und er tut etwas fürs Dorfleben. Im Sommer mit einem unterhaltsamen Spielangebot an den verkehrsfreien Dorfabenden und im Winter mit den Avocado Deck Sessions.

Am Sonntag durften Kinder und Jugendliche erste Sprünge und Slides auf Kunststoffröhren versuchen. Unterstützung erhält Pointner von vielen Freiwilligen, Gewerbebetrieben aus Grindelwald und Sponsoren aus dem Adventure- und Sportbereich. Gian Simmen, Olympiasieger von 1998 und Fun-&-Adventure-Gestalter bei den Jungfraubahnen, lobte die Avocado Deck Sessions in der SFR-Sendung «Glanz & Gloria». Es war ein lockerer Event mit sehr vielen Fans, die auch sich selber feierten.

Alex Pointner war ein unterhaltsamer Speaker, die Judges sassen auf dem Balkon im Dachgiebel, und die Sportler boten Sport mit Showelementen, wie zum Beispiel Zeno Guntern aus Wengen, der möglichst stylish beim Flip ein Bier zu trinken versuchte. Gute Tricks, Freunde und mutige Damen erhielten viel Applaus. Leichte Stürze machten Spass, etwas schwerere wurden bedauert.

Ron Bohren gewann

Gewonnen hat die Avocado Deck Sessions 2019 bei den Skifahrern der junge Grindelwalder Ron Bohren, bei den Boardern der erfahrene Brienzer Kaspar Hösli, der den Event auch filmte. Unterwegs über und rund um dem Kicker waren auch eine Drohne und gut ein halbes Dutzend Fotografen. Die sozialen Medien dürften brummen.