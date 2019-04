Frauenverein Saanen zeigt sich kreativ

Den Besuchern tat sich eine Welt voller Kreativität auf. Beim Anblick der Bilder aus dem Kurs «freies Malen», der Töpferwaren, den Arbeiten mit Draht und Nagellack, dem in raffinierter Falttechnik verarbeiteten Papier, dem Glasfusing, Silberschmuck oder den Steinverarbeitungen wurde wohl gar mancher Gast neugierig am Ehrgeiz gekitzelt, auf das bevorstehende Programm aufzuspringen.

Imposante Organisation

Es werden auch spezielle Kurse angeboten. So der Kurs «Kalligraphie», wo «d Chridefarb» entdeckt und ausprobiert werden kann. Schliesslich eignen sich Zierschriften auch zur Verschönerung von Möbeln und Gegenständen. Daneben gibt es Kurse für Osterschmuck oder Blumensträusse.

Angeboten werden auch kulinarische Künste wie Fisch und Krustentiere oder wer es süss mag, die Herstellung von Pralinen. Weitere Angebote widmen sich dem Wohlbefinden, zum Beispiel Massage oder das Räuchern mit einheimischen Pflanzen. Die Vielfalt des Kursangebots verblüfft.

Da sind kaum Grenzen gesetzt. Wer in die Wissenschaft des Schachspiels oder in die Kunst des Alphorns eintauchen will, kann dies im Rahmen des Kursprogramms des gemeinnützigen Frauenvereins Saanen ebenfalls tun.

Der rund 900 Mitglieder zählende Frauenverein mit einem jungen, 20-köpfigen Vorstand und sogar einigen männlichen Passivmitgliedern offeriert jährlich an die 50 Kurse und mehr.

Das neue Programm vom 17. April bis Ende März 2020 ist bereits erschienen und kann auf der Homepage eingesehen werden. Ebenfalls veröffentlicht wird es im Flyer der Erwachsenenbildung Obersimmental-Saanenland EOS. Die Anmeldung erfolgt 14 Tage vor Kursbeginn.

www.frauenverein-saanen.ch