Frauen geben in Leissigen den Ton an

Was in den USA nicht geklappt hat, ist in Leissigen eingetroffen: Eine Frau hat den Schritt von der «First Lady» zur Präsidentin geschafft. Grosse Gegenwehr hatte Erika Jost allerdings nicht. Sie war die einzige Kandidatin für das Gemeindepräsidium und wurde am Montag an der Gemeindeversammlung mit Applaus gewählt.