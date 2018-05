Francine Jordis Comeback

Francine Jordi wirft Charme und Charisma auf ihr Publikum wie der Morgentau seine Tropfen auf Tulpenblätter. Ihr sonniges Lachen Hand in Hand mit ihrer starken Stimme, dem Temperament, der Professionalität und ehrlichen Menschlichkeit machten sie auch am vergangenen Samstag im Wetterhorn zum Star zum Anfassen – was so mancher Fan allzu wörtlich nahm.

Umso bewundernswerter war es, mit welcher Ruhe und Kraft Jordi nach ihrem zweistündigen Konzert für ihre zahlreichen Fans da war: Noch über eine Stunde, bis weit nach Mitternacht, klickten die Handys für ein Gemeinschaftsbild, gab es hier eine Unterschrift und dort ein kurzes Gespräch. Und wenn es ab und an passierte, dass die zugängliche Sängerin von einem Fan mit (s)einem Teddybären verwechselt wurde, vermochte sie ihn sanft, aber konsequent abzuwehren.

Es war offensichtlich: Jordi berührt ihr Publikum. Sowohl mit ihrer Musik, als auch mit ihrer Art – und sie will nach ihrer Krebserkrankung durchstarten. Über ihr Privat­leben reden allerdings nicht. Und wer sollte ihr dies verübeln? Wer sich die Zeit nimmt, ihr tiefer ins Gesicht zu blicken, findet darin die leisen Spuren, welche tief empfundene Gefühle im Antlitz von uns Menschen hinterlassen.

Drei Stunden für ihre Fans

Schade war einzig, dass die Sängerin den Abend – ausser bei wenigen Songs mit ihrem Gastpianisten oder ihrem A-cappella-Gesang des selbst geschriebenen Songs «Dans le jardin de mon ame», den sie an der Eurovision 2002 sang – via Playback bestritt. Sechs Jahre habe das Wetterhorn auf sie gewartet, sagte die 41-Jährige zu Beginn.

«Und weil ich nun da bin, habe ich ein Programm von über drei Stunden zusammengestellt. Aber keine Angst», lacht sie, «ich habe viele Titel wieder gestrichen.» Schliesslich sang sie Bekanntes wie «Tanz, Alexis, tanz» oder «Wo di am meischte ha brucht».

Sie interpretierte Stücke der Beatles oder baute ein Italien-Medley in den Abend ein. Am besten brachte sie die Facetten ihrer Stimme mit «Over the Rainbow» zur Geltung, wo sie ihrem Genre, welchem sie sonst aus Erfolgsgründen treu bleibt, für einmal entfliehen konnte.

Im Interview sagte sie später: «Diesen Song habe ich für mich gesungen.» Auch Berndeutsch liebt sie, wie sie nicht nur mit «Träne» bewies. «Berndeutsch zu singen, bleibt allerdings mehr ein Ausflug.» Am kommenden Mittwoch moderiert Jordi, die mit bürgerlichem Namen Lehmann heisst, im Hessischen Rundfunk die Schlagerparade, im Herbst erscheint ihre neue Platte, und den Sommer über ist sie im Namen ihrer Single unterwegs. (Berner Oberländer)