Was sie im nächsten Jahr machen wird, weiss Michelle Mähnert schon ganz genau: «Ich werde etwas mit einer gebastelten Kamera machen und vielleicht auch einen Blitz integrieren.»

Auch Rahel Niedhart, die im Haar-Werk Frutigen bereits im dritten Lehrjahr ist, kam wegen ihrer Familie zum Friseurberuf. «Mein Grossvater, zwei Gotten und eine Tante haben alle den gleichen Beruf, bei mir liegt es also in der Familie», sagt die 19-Jährige. Weil sie im dritten Lehrjahr ist, durfte sie ihre Kreation für die Fantasiefrisur präsentieren.

«Ich habe ein Lagerfeuer aus den Haaren gemacht», sagt Rahel Neidhart. Die Idee kam ihr bei einem Abendessen mit ihrer Familie vor einem Jahr. «Mein Vater hat dann gleich damit begonnen, das Konzept zu zeichnen, und da er Schreiner ist, konnte er mir mit der Holzkreation helfen.»

Inspiration Natur

Ebenfalls mit Natur befasste sich Melina Luginbühl von Coiffeur Colazzo aus Belp. «Ich habe mich vom Alltag und der Natur inspirieren lassen und wollte mit meiner Frisur auch meine eigene Verbundenheit mit der Natur zeigen», sagt Melina Luginbühl. Dazu hat sie unter anderem echte Pflanzen in die Haare ihrer Schwester geflochten und die Haare in die Form von Blättern gebracht.

Melina Luginbühl abschliessend: «Ich habe einfach das gemacht, was ich am besten kann, nämlich flechten.»