Einiges Geröll stürzte über den Abgrund über die 80 Meter hohe Felswand bis in den Talboden und das Bachbett der Kander hinab. Der Felssturz ereignete sich unweit unterhalb des ersten Tunnels auf einer Meereshöhe von etwa 1300 Metern.

Zu Pfingsten trotzdem offen?

Hansueli Rauber, Präsident der Bäuert Gastern als Besitzerin der Bergstrasse: «Wir haben Glück, dass sich der Felssturz jetzt ereignete, und nicht erst im Frühjahr, wenn das Leben im Gasterntal Einzug hält und wir mit dem Vieh zur Alp gehen. Das wäre eine Katastrophe gewesen.»

Rauber geht davon aus, dass die Strasse vor der Alpzeit Ende Mai wieder befahr- und begehbar sein wird. So dürfte wohl auch die Eröffnung des Hotels Steinbock und der fahrplanmässige Betrieb der Kleinbuslinie von Kander-Reisen ab dem Pfingstwochenende nicht in Gefahr sein.

Massnahmen überblickbar

Jörg Häberle von der Abteilung für Naturgefahren des Kantons Bern nahm am Montag im betreffenden Gebiet einen Augenschein. Er stellte fest, «dass es in der Felswand noch kleinere instabile Zonen hat, die es zu kontrollieren gilt.» Der Geologe kann aber bestätigen, dass die Strasse selber keinen grossen Schaden erlitten hat: «Die Strasse wurde bei ihrer Erbauung in den Fels gesprengt und entprechend auf solidem Grund.

Die 40 Kubikmeter Fels stürzten am Samstag aus fünf Metern Höhe auf die Fahrbahn und zerstörten zwar die Mauer, nicht aber die Strasse oder ihr Fundament.» Entsprechend hält Häberle die Massnahmen zur Wiederherstellung für überblickbar.

Schmelzwasser wird zu Eis

Fritz Loretan, Bergführer und örtlicher Naturgefahrenberater, erklärt, wieso sich das 100 Tonnen schwere Felspaket von der Mutterwand lösen konnte: «Bei den zur Zeit herrschenden Temperaturschwankungen von nachts minus fünf und tagsüber plus 15 Grad läuft immer wieder Schmelzwasser in die Felsklüfte, wo dieses dann gefriert, wieder auftaut und wieder gefriert. Dieser Vorgang destabilisiert den Fels so lange, bis er den Halt verliert und abstürzt.»