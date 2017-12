Feiern und nach vorn blicken

2,5 Millionen in zehn Jahren. Eine Investition, die für ein kleines Skigebiet wie die Axalp «eine Menge Holz» bedeutet. Erst recht, weil alle fünf Anlagen der Sportbahnen Axalp Windegg AG (SAW) nur während der Wintersaison in Betrieb sind; im Fall der Sesselbahn mal abgesehen von den zusätzlichen 100'000 Franken Einnahmen anlässlich des traditionellen Fliegerschiessens. Wenn es denn überhaupt stattfindet. «Ansonsten schreiben wir nach einem durchschnittlichen Skiwinter eine schwarze Null, können aber auch nichts auf die Seite legen», stellt Christian Hulliger fest.

Der gebürtige Brienzer amtiert seit acht Jahren als Verwaltungsratspräsident der SAW. Und der 60-Jährige weiss, was in Zukunft gefragt ist: «Dank des Ausbaus der technischen Beschneiung konnten wir in den letzten zehn Jahren den Umsatz aus dem Verkauf von Saisonkarten entscheidend von 170'000 auf 300'000 Franken steigern.»

Ein Löwenanteil der eingesetzten 2,5 Millionen ging denn auch auf die Einrichtung der Beschneiungsanlagen, vor allem für die Pumpstation und das Wasserreservoir. Auch investierte die SAW eine halbe Million in ein modernes, fünf Meter breites Pistenfahrzeug. Hulliger: «Der Skifahrer von heute erwartet eine tadellos hergerichtete Skipiste. Eine solche kann ohne moderne Technik unmöglich unterhalten werden.»

Mit Feuerwehrschläuchen

Dass sich die gesellschaftlichen Erwartungen stark geändert haben, zeigt sich auch in der Tatsache, dass auf der Axalp vor 23 Jahren mit den ersten technischen Beschneiungen begonnen worden ist – damals nur stellenweise und unter aufwendigem Einsatz von Feuerwehrschläuchen.

Heute sind bis zur Inbetriebnahme des bis heute technisch erschlossenen Skigebietes vor Beginn der Wintersaison rund 13'000 Kubikmeter Wasser erforderlich – das sind viereinhalb Füllungen des 2900 Kubikmeter fassenden Wasserreservoirs. Während eines Winters werden laut Hulliger bis zu 33'000 Kubikmeter Schnee benötigt.

Neue Projekte in der Pipeline

Ihre eingeschlagene Marschrichtung will die SAW beibehalten. So plant das Unternehmen, welches während der Wintersaison 19 Personen ein Einkommen gewährt, innerhalb des nächsten Jahres die Einrichtung einer Beschneiungsanlage auf der künftigen Chrutmettlipiste, die von der auf 2000 Meter über Meer liegenden Windegg zum Restaurant Hilten hinunterführt. Will heissen, dass entlang des Pistenverlaufs Wasserrohre unterirdisch verlegt werden wollen. Bis Ende 2019 ist auch die Erschliessung für die technische Beschneiung der Piste Dotzweg geplant.

Ausverkauftes Jubiläumsfest

Erst mal hat die SAW aber Grund zum Feiern: Die am 11. November 1967 gegründete Aktiengesellschaft feiert nämlich ihr 50-jähriges Bestehen; und vor gar 60 Jahren ist der erste Skilift vom Widerberg zum Hotel Bellevue gebaut worden. Später kam es zu wei­teren Bahnerschliessungen, und heute sind der 1969 erbaute Dotz­weglift, der Hüttboden- und der Tschingellift, die Kinderskilifte sowie die 1100 Meter lange Sesselbahn zur Windegg in Betrieb.

Die grosse Jubiläumsfeier steigt am Sonntag. «Alle hundert Plätze für das Festessen in unserer Einstellhalle sind schon seit langer Zeit ausverkauft», sagt Christian Hulliger. «Aber ab etwa 22 Uhr sind natürlich alle willkommen, die gerne mit uns ins neue Jahr hinüberrutschen möchten.» Für Unterhaltung sorgen eine Ländlerkapelle und ein Discjockey.

www.axalpsportbahnen.ch (Berner Oberländer)