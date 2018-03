Fangruppierungen haben Hausverbot

Seit über acht Jahren ist das Mundwerk in der Oberen Hauptgasse fixer Bestandteil der Thuner Ausgehszene. Bekannt unter anderem für Konzerte im kleinen, feinen Rahmen, für Film- und Karaokeabende. Geschätzt bei vielen für gemütliches Beisammensein mitten in der Stadt. Doch dieses wurde zuletzt immer wieder empfindlich gestört. Mitte Februar kam es im und vor dem Mundwerk zu einer heftigen Schlägerei.

«Kein Einzelfall», sagt Fabrice Zellweger, Leser dieser Zeitung und oft zu Gast in der Kulturbar. «In letzter Zeit häuften sich vor dem Mundwerk die Anfeindungen zwischen rivalisierenden Fussballfans.»

Zellweger bezeichnet Letztere als «grossen Störfaktor für diejenigen, die mit ihren Freunden gemütlich und ohne Belästigung ein Bier trinken wollen». Sprüche wie «Wir schützen nur unsere Stadt», die dabei zu hören seien, findet Zellweger zusammen mit dem Verhalten der Fans «definitiv fehl am Platz».

Türsteher wurde nötig

Reto Kupferschmied, Betreiber des Mundwerks, bestätigt Zellwegers Aussagen. Zahlreiche Personen aus dem Block Süd, dem Dachverband der FC-Thun-Fanclubs, seien im Mundwerk zu Gast gewesen. «Und es gab Probleme mit Einzelnen von ihnen.» Deswegen habe er einen Türsteher anstellen müssen, führt Kupferschmied aus.

Er betont: Viele aus den Fangruppierungen verhielten sich normal und machten keine Probleme, zudem gebe es auch andere Gruppen ohne Bezug zum Fussball, die Schwierigkeiten bereiten. Trotzdem hat Reto Kupferschmied nach der Schlägerei im Februar reagiert: «Im Moment haben alle Fangruppierungen Hausverbot.» Freude habe er selber an dieser Kollektivbestrafung nicht – «es sind Einzelne, die es für alle kaputtmachen».

«Es sind Einzelne, die es für alle kaputtmachen.»Reto Kupferschmied, Mundwerk

Nach der Schlägerei im Februar forderte die SP-Stadträtin Alice Kropf, die sich intensiv mit der Thuner Fanszene befasst, in dieser Zeitung eine offene, aufsuchende Jugendarbeit. Auch für Kupferschmied wäre das ein guter Ansatz: «Das würde helfen. Wir haben viele Gespräche geführt, und das hat auch Verbesserungen gebracht.»

«Keine Chance»

Angesprochen ist die Direktion Bildung, Sport, Kultur von Gemeinderat Roman Gimmel (SVP). Doch dieser winkt ab: «Sogenannte Fangruppierungen wählen die Auseinandersetzung mit anderen Gruppen bewusst. In diesem Mechanismus hat offene, freiwillige Jugendarbeit keine Chance.»

Gemäss Verordnung über die Angebote zur sozialen Integration gebe es auch keinen Auftrag dazu. Die Forderung nach aufsuchender, offener Jugendarbeit im Kontext der randalierenden Fans bezeichnet Gimmel als «fachlich gesehen nicht zielführend und politisch bewertet nicht erwünscht».

Dabei bezieht er sich auch auf ein Postulat betreffend Einführung sozioprofessioneller Fanarbeit beim FC Thun, das im Stadtrat im Jahr 2015 mit 24:13 Stimmen abgelehnt worden war. Gimmel verweist zudem auf Pinto, die spezialisierte Interventionsgruppe, die sich in der Stadt Bern für eine konfliktfreie Koexistenz aller ­Bevölkerungsgruppen einsetzt: «Deren Arbeit ist aufwendig, fordernd und anspruchsvoll, die Erfolge halten sich allerdings in Grenzen.»

«Es ist nicht so, dass sich die Stadt nicht um die Anliegen der Fans kümmert.»Gemeinderat Roman Gimmel

Gute Resultate zeigten in Thun hingegen die Zusammenarbeit von Hundesecurity und Polizei, «die ja, gemäss Aussage von Gemeinderat Peter Siegen­thaler, beide beim erwähnten Vorfall intervenierten». Zudem sei es nicht so, dass sich die Stadt nicht um die Anliegen der Fans kümmere: «Wir sind beispielsweise derzeit mit dem Block Süd in Kontakt bezüglich einer alternativen Zwischennutzung von Räumlichkeiten.»

Es gehe darum, dass der Block Süd in den derzeit zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten teilweise eingeengt sei, wenn es um das Produzieren von grossen Choreografien gehe. «Deshalb sind wir zusammen auf der Suche nach etwas anderem.» (Thuner Tagblatt)