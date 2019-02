Wieviele Stimmbürger wohl in Aeschi b. Spiez die Abstimmung aufgrund des falschen Datums verpasst haben? Wahrscheinlich nicht genug, um das Energiegesetz zu drehen. Habt ihr noch weitere Gemeinden mit dem falschen Datum? pic.twitter.com/6xSILvCbDQ — Jungfreisinnige Bern (@JungfreisinnBE) 10. Februar 2019

Auf telefonische Anfrage bestätigt die amtierende Gemeindepräsidentin Jolanda Luginbühl den Fehler: «Trotz mehrfacher Kontrollen hat sich niemand geachtet, dass da das falsche Datum drauf stand.» In der Folge habe man die zuständige Regierungsstatthalterin des Verwaltungskreises Frutigen-Niedersimmental, Ariane Nottaris, kontaktiert und sich beraten.

Schliesslich sei im letzten Amtsanzeiger eine entsprechende Korrektur publiziert worden. «Zudem haben wir in die rund tausend Haushalte ein Flugblatt verteilt», so Luginbühl. Die Abstimmung sei deshalb also trotzdem gültig und amtlich.

Jolanda Luginbühl: «Es war ein blöder und relativ harmloser Fehler mit einer grossen Auswirkung.» Die Partei der Berner Jungfreisinnigen stellte gestern folgende Frage auf Twitter: «Wie viele Stimmbürger wohl in Aeschi die Abstimmung aufgrund des falschen Datums verpasst haben? Wahrscheinlich nicht genug, um das Energiegesetz zu drehen.»