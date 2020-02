Fällen von 39 Eschen sorgt für Ärger

«Als ich hier mal den Weg verliess, wurde ich barsch zurückgepfiffen.» Die Passantin, die ihren Namen nicht in der Zeitung sehen möchte, redet sich in Rage: «Und jetzt macht eine riesige Maschine mitten im Schutzgebiet reihenweise Bäume um!» Tatsächlich sind gestern Montag Forstarbeiter entlang des Wanderwegs, der durch das Naturschutzgebiet Kanderdelta führt, mit schwerem Gerät an der Arbeit.