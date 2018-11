FC Interlaken: Vorstand ist zurückgetreten – wie weiter?

Am Dienstag folgte der zweite Knall beim grössten Oberländer Sportverein: Der FC Interlaken teilte mit, dass der gesamte amtierende Vorstand per sofort zurücktritt. Der erste Knall ertönte vergangenen Samstag: Eine «Arbeitsgruppe FC Interlaken» hatte per Brief an die Geschäftsleitung eine ausserordentliche Hauptversammlung beantragt (wir berichteten). Dies mit den zwei Traktanden, den Vorstand abzuberufen und neu zu wählen.