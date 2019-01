Zwei Schweizer erhielten von der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland, Strafbefehle. Ihnen wird die Schuld an einem Sprengunfall bei einem Tunnelbau im Berner Oberland im Sommer 2014 zur Last gelegt. Weil sie Einsprache erhoben, kam es am Mittwoch zur Hauptverhandlung am Regionalgericht Oberland in Thun.