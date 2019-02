Es ist fast schon kitschig schön. Andreas Grünig steht an seinem Spiezer Lieblingsplatz, auf der Terrasse des Räbhüsi im Vogelsang. «Es ist ein wunderschöner Flecken Erde», schwärmt er und blinzelt in die Sonne. Mit drei Kollegen der Rebbau-Genossenschaft hatte er vor zwei Jahren dafür gesorgt, dass das Bijou im Spiezberg nicht gänzlich verlottert, sondern in neuem Glanz erstrahlt. Und nun gemietet werden kann.