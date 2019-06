«Es macht einfach viel Spass»

Doch Treffpunkt der Menschen war er schon seit Jahrhunderten. Zusätzliche Attraktivität gewann der Marktplatz 2002, als er neu asphaltiert und mit einem Wasserspiel ergänzt wurde.

Jeder Marktplatz ist nur so lange attraktiv, wie er von möglichst vielen Menschen genutzt wird. Dazu beitragen können auch Veranstaltungen – solche wie die vom bekannten einheimischen Trompeter Kurt Brunner organisierten Konzerte jeweils am Freitagabend in der Sommersaison. Ihr Motto, wie könnte es anders sein: «Musig ufem Marktplatz».

Hohe Akzeptanz

«Insgesamt haben wir in den vergangenen sieben Jahren rund siebzig Konzerte durchgeführt mit 44 verschiedenen Bands und total etwa 170 Musizierenden», blickt Kurt Brunner zurück. Dabei gabs für fast jeden Geschmack etwas – vom Country und Blues über Rock und Reggae bis zu Ländlermusik. Ein ebenso bunter Mix herrscht auch beim Publikum. Brunner: «Der Anteil der Touristen ist gestiegen, und vor allem die Araber und Inder sind besonders begeisterungsfähig.»

Gleichzeitig gelte es aber, «den Einheimischen das Selbstbewusstsein zu stärken», sagt Kurt Brunner. Dies sei nicht nur mit grossen Festivals möglich, sondern alternativ auch mit Anlässen im kleinen Rahmen. Die Reaktionen geben ihm recht: «Musig ufem Marktplatz» geniesst bei den Anwohnern eine hohe Akzeptanz.

Brunner: «Obwohl die meisten unserer vielen Konzerte bis 22 Uhr dauern, gab es bisher noch nie Lärmreklamationen.» Und: «Alle an- und umliegenden Restaurants und Geschäfte, auch jene in der Marktgasse, sind ausnahmslos solidarisch und beteiligen sich am Sponsoring.»