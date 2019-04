«Es braucht jeden Einzelnen von uns»

Auch Roger Bischoff als Geschäftsführer der Pfingsteggbahn appelliert an die Zusammenarbeit: «Wir müssen unbedingt global denken, über den eigenen Gartenzaun hinaus, und ein politisch neutrales Produkt hinkriegen. Und ich bin überzeugt, dass wir dafür die richtigen Leute an Bord haben. Wir wollen marketingmässig mit der Geschichte gehen, statt uns in überalterten Strategien zu verrennen.»

«Gemeinsam für das ganze Tal. Und zwar dringend.»Christian Garbani Besitzer Berghotel Faulhorn,Präsident Wandern plus

«Nägel mit Köpfen machen»

Schöne Worte. Aber wie will der Verein Wandern plus seine Pläne in die Tat umsetzen? Vizepräsident Bischoff: «Zunächst geht es darum, in den nächsten Tagen eine Arbeitsgruppe zusammenzutrommeln, welche Nägel mit Köpfen macht und im Detail das weitere gemeinsame Vorgehen bespricht.»

So soll nun möglichst noch vor Beginn der kommenden Sommersaison eine gemeinsame Präsentationsplattform entstehen – auch eine digitale –, auf welcher der Gast vom langen Pfad zur abseits stehenden SAC-Hütte über den einfachen Wanderweg bis hin zu den Bahnverbindungen alles findet: Nicht nur die ganzen 275 Kilometer Wanderwege des Gemeindegebietes, sondern auch die Höhenmeter, Betriebszeiten, Preise, geschichtliche Aspekte und vieles mehr. Garbani: «Gemeinsamkeit ist das Zauberwort. Gemeinsam für das ganze Tal. Und zwar dringend.»