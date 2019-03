Erwartungen ans Leben und die Liebe

Die beiden Regisseure Matthias Rüttimann und Erika Schnidrig proben derzeit mit den Jugendlichen Szenen aus dem Stück «Peer Gynt» von Henrik Ibsen (1828–1906). Rüttimann: «Peer und Solveig stehen für zwei unterschiedliche Haltungen zum Leben. Peer will stets der Beste und Grösste sein. Er gerät ständig in Schwierigkeiten und will immer noch mehr von allem.»

Das passe gut in die heutige Zeit, wo die Selbstdarstellung und die Likes in den sozialen Medien für viele Menschen so wichtig seien. Das Mädchen Solveig dagegen wolle auf ihr Herz hören und wage dafür alles. Rüttimann: «Solveig kümmert sich nicht darum, was andere sagen, sondern verlässt ihr Elternhaus, um mit Peer zusammenzuleben. Dieser ist selbstverschuldet von der Gesellschaft ausgeschlossen worden.»

Ein stimmiges Ganzes

Am Mittwoch probte die Gruppe in der Aula des Gymnasiums die erste Begegnung des Paares. Die Jugendlichen waren mit Begeisterung bei der Sache. In akribischer Kleinarbeit synchronisierte Rüttimann die Auftritte der ­Akteure, ihre Bewegungen, das Sprechen auf Hochdeutsch und das Violinenspiel von Erika Schnidrig. Rüttimann: «Es ist wie ein Puzzle, bei dem ein stimmiges Ganzes, wie aus einem Guss, entstehen soll.»

Die Schülerinnen und Schüler, deren Kostüme das Werk von Eva Butzkies sind, wechseln sich in den Rollen von Peer und Solveig ab. Neu spielt die Gruppe diesmal mit Puppen, die Schulklassen im Fach bildnerisches Gestalten unter der Leitung von Fachlehrer Samuel Frutiger gestaltet haben. Die Puppen stehen symbolisch für das Volk und für die Rollen, in die Menschen in ihrem Leben schlüpfen, vom Kind bis zum Greis.

Erika Schnidrig hilft bei der Sprechtechnik und beim Rollenstudium. Sie erklärt: «Im adaptierten Stück hat es viele persönliche Texte der Jugendlichen drin, aber auch neue Szenen, die bei Ibsen nicht vorkommen. Die Gruppe arbeitet sehr engagiert.» So etwa Timon Liechti, der zum vierten Mal beim Gymertheater mitmacht und heuer sowohl den Peer als auch einen jungen Mann aus dem Volk spielt.

Liechti: «Das Spielen macht mir extrem Spass, ich kann so neben dem Schulalltag meine Leidenschaft ausleben.» Zum aktuellen Stück hat der 18-Jährige eigene Musik komponiert und getextet und freut sich auf die Aufführungen: «Ich geniesse den Adrenalinkick des Lampenfiebers.»