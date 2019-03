Erste Knoten im Gesundheitsnetzwerk

«Die Arbeitsgruppen für die künftige Grund- und Spitalversorgung der Region Simmental-Saanenland haben anlässlich eines Workshops am 23. März einen ersten Einblick in den Fortschritt ihrer Arbeit gegeben. Die Gesundheitsversorgung der Region soll durch ein integriertes Gesundheitsnetzwerk mit einem Gesundheitscampus in Zweisimmen und einem Gesundheitszentrum in Saanen gesichert werden», schrieb die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) am Samstag in ihrer Medienmitteilung.