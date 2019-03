Am Montagvormittag kurz nach elf Uhr geriet ein PW-Lenker auf der Fahrt von Beatenberg nach Interlaken unterhalb der Unteren Chienbergkehre im Bereich «Änet dem Lombach» ins Schleudern und stürzte mit seinem Fahrzeug über eine Mauer am Fahrbahnrand die steile Böschung hinunter in einen Graben, wo er zum Stillstand kam.