Am Anfang war die Lenk

Lüthi hielt sich vor 30 Jahren als Besucher während des Schlittenhunderennens an der Lenk auf, als ein herrenloses Schlittengespann mit acht Hunden seinen Weg kreuzte. Er überlegte nicht lange, sprang auf den Schlitten und zügelte die Hunde, bis ihr Musher kam. «Dieses Erlebnis hat mich mit dem Schlittenhundevirus infiziert», lacht der 58-jährige Hondricher und erzählt, wie darauf die Anzahl seiner Siberian Huskies stetig stieg.

Es folgten ein grosses Bauernhaus und erste Zuchterfolge. Bald hatte er acht Hunde, mit denen er starten konnte. Sein allererstes Rennen bestritt er an der Lenk, wo er später sogar Schweizer Meister wurde. Es ging ihm nie um die Trophäen, sondern um die Zusammenarbeit mit seinen Hunden.

«Die Symbiose zwischen Mensch und Tier fasziniert mich!», so Lüthi. Diese Faszination liess ihn schliesslich zusammen mit einigen Kollegen das mittlerweile legen­däre Wagenrennen in Thun gründen.

Auf höherer Ebene

Mit seinen Hunden ein gutes Team sein sei das Wichtigste für ihn, betont der Musher. Seine Verbindung mit den Hunden wird deutlich, wenn er seine Kommunikation mit ihnen erklärt. «Ich bin über einen unsichtbaren silbernen Faden mit der Leithündin verbunden», ist er überzeugt. Seine Befehle lauten nur «links» oder «rechts».

Je leiser er spreche, desto besser hörten ihn die Hunde. Aber auch das sei nicht wirklich wichtig. Denn Leithündin Hera wisse auch ohne Worte, wohin sie laufen müsse. Sie kenne seine Befehle, noch bevor er sie ausgesprochen habe. Nach jedem Rennen bedankt sich Lüthi bei seinen Hunden.

So auch am Samstag an der Lenk. Und die Laufzeit? «Die ist mir egal», winkt Lüthi lachend ab und versorgt zuerst seine Hunde. Wenn Ueli Lüthi sagt, dass seine Hunde an erster Stelle kommen, ist das keine Floskel, sondern ein Versprechen.