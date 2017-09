Erneut Streckenrekord für Schmid

100 Bergläuferinnen und Läufer starteten am Sonntag bei herr­lichem Herbstwetter zum 35. Berglauf Lenk–Iffigenalp. Mit Massenstart beim Kuspo an der Lenk mussten 8,5 Kilometer mit 500 Meter Höhendifferenz bergwärts gelaufen werden. Bereits nach 37 Minuten traf Jonathan Schmid am Ziel beim Berghaus Iffigenalp ein. Nach kurzer Erholungspause strahlte der 25-jährige Adelbodner Bäcker-Konditor: «Der Berglauf des Skiklub Lenk – es ist mein vierter – ist immer ein besonderes Erlebnis in der herrlichen Bergwelt. Für mich ein schöner Herbstlauf zum Ausklang meiner doch langen Laufsaison.»

Schmid wand den Organisatoren ein Kränzchen: «Ein wohl kleiner, aber fast ein familiärer Topanlass. Im Gegensatz zu andern Läufen darf sich an der Lenk nicht nur die Spitze an einem dicken Preis erfreuen, sondern es werden viele Läufer mit einem Naturalpreis ausgezeichnet.» Hinter Schmid klassierte sich der Riggisberger Simon Zahnd als Zweiter, vor dem einheimischen Patrick Feuz. Bei den Damen gewann Rachel Buchs aus Tafers vor Anja Christen, Bern, und Sara Künzi aus Erlenbach.

Dem anfänglich flachen Startabschnitt folgte ein erster Anstieg ins Pöschenried. Dem Wanderweg und den Iffigbach entlang ging es coupiert zum Iffigfall. Beim Verpflegungsposten am grossen Wasserfall bekamen die Sportler nebst Stärkung im Vorbeigehen eine erfrischende natürliche Dusche. Doch zum Verweilen blieb ihnen keine Zeit. Auf abwechslungsreicher Strecke im Wechsel mit der steilen Bergstrasse und dem Wanderweg ging es hinauf ins Iffigtal und auf asphaltierter Strasse zum Ziel beim Berghaus Iffigenalp. Unter die vielen Bergläufer gesellten sich auch acht Nordic Walker.

Als siebter Läufer erscheint Simon Dräyer an der Spitze des grossen Läuferfeldes. An vorderster Front der Organisation konnte sich der Präsident des Skiklubs Lenk nur kurz am Spitzenrang freuen. Für ihn hiess es rechtsumkehrt, im Tal warteten die letzten Vorbereitungen zum Kuspo-Run der jüngsten Laufsportler. Quasi als Besenwagen begleitete Dräyer die drei Trosse auf ihren unterschiedlich langen Runden. Simon Dräyer ist am Ziel des 35. Berglaufs Lenk–Iffigenalp zufrieden: «Rundum haben verschiedene Lauforganisationen das Handtuch geworfen. Wir sind ein eingespieltes Team. Der Läuferstamm muss uns treu bleiben und immer wieder auch neue Teilnehmer motivieren.»

Ranglisten-Auszug

Herren, Hauptklasse: 1. Jonathan Schmid, Adelboden, 37:07.4 (neuer Streckenrekord). 2. Simon Zahnd, Riggisberg, 39:09.6. 3. Patrick Feuz, Lenk, 39:29.3. Ferner: 7. Simon Dräyer, Lenk, 44:45.0. 8. Philipp Eschler, Lenk, 45:44.4. 9. Simon Hammer, Zweisimmen, 47:00.0. 10. Stefan Knutti, Unterseen, 47:13.8. – Damen: 1. Rachel Buchs, Tafers, 50:07.6. 2. Anja Christen, Bern, 51:23.9. 3. Sara Künzi, Erlenbach, 55:09.4. 4. Romina Schmid, Latterbach, 55:13.8. 5. Cécile Kohler, St. Stephan, 55:29.0. 6. Tanya Hauswirth, Gstaad, 55:54.2. – U-16 Herren: 1. Mario Hunziker, Spiez, 52:53.5. 2. Joel Tinner, Lyss, 54:46.1. 3. Fabian Kühne, Lenk, 56:31.7. – U-16 Damen: 1. Selina Tinner, Lyss, 1.08:44.4. 2. Sabine Beetschen, Lenk, 1.08:55.9. – Junioren: 1. Stefan Christeler, Lenk, 47:30.1. 2. Simeon Schmid, Adelboden; 48:44.4. 3. Joel Hefti, Gsteig, 50:26.7. – Juniorinnen: 1. Leonie Baumgartner, Mirchel, 57:03.6. 2. Nina Perren, St. Stephan, 1.05:49.7. – H40 Herren: 1. Gerhard Zeller, Lenk, 45:16.4. 2. Rolf Wittwer, Oberwil, 46:30.5. 3. Martin Hefti, Reichenbach, 46:42.4. 4. Daniel Sieber, Scharnachtal, 49:00.1. 5. Thomas Erb, Aeschi, 49:46.1. 6. Thomas Glaus, Diemtigen, 49:46.7. – D40 Damen: 1. Edith Zurbrügg, Adelboden, 53:45.3. 2. Marianne Perren, Uttigen, 57:50.8. 3. Alix Vauclair, Porrentruy, 58:45.6. – H50 Herren: 1. Daniel Wittwer, Reichenbach, 45:08.1. 2. Hansjörg Hegg, Ipsach, 46:24.0. 3. Willy Buchs, Zumholz, 50:50.0. 4. Christoph von Känel, Scharnachtal, 51:40.2. – D50 Damen: 1. Anita Wetter, Uetikon am See, 55:01.8. 2. Gabi Luginbühl, Horboden, 1.01:25.1. 3. Käthi Lüthi, Heimberg, 1.05:33.6. – H60 Herren: 1. Urs Schild, Sigriswil, 50:18.6. 2. Peter Fahrni, Burgdorf, 54:36.0. 3. Robert Brechbühl, Oberdiessbach, 56:09.6. – D60 Damen: 1. Marlies Heimberg, Oberwil, 1.11:45.0. 2. Yvette Dur­gnat, Chernex, 1.17:05.1. Nordic Walking: 1. Albert Lingg, Gipf-Oberfrick, 1.12:34.0. 2. Heidi Beetschen, Lenk, 1.18:26.2. 3. Walter Röthlisberger, Rubigen, 1.24:16.6.

Kuspo-Run der Jugend. – Mädchen, 2010 und jünger, 600 m: 1. Juliana Kohler, St. Stephan, 2:30.0. 2. Livia Lüthy, Lenk, 2:41.6. 3. Sina Schürch, Lenk, 2:50.5. – Knaben, 2010 und jünger: 1. Nick Wehren, Lenk, 2:31.5; 2. Andri Beetschen, Lenk 2:43.; 3. Jan Müller, Lenk, 2:49.4. – Mädchen, 2008–2009, 1200 m: 1. Pascale Ressnig, Recherswil, 6:48.4. 2. Selina Hunziker, Lenk, 7:00.0. 3. Aliza Arrigoni, Recherswil, 7:03.8. – Knaben, 2008–2009, 1200 m: 1. Mauro Buchs, Thun-Allmendingen, 5:34.9. 2. Elija Birenstihl, Därstetten, 5:39.1. 3. Flurin Tinner, Lyss, 5:45.5. – Mädchen, 2006­– 2007, 1200 m: 1. Gianna Grossenbacher, Lenk, 5:53.8. 2. Leonie Trachsel, Lenk, 6:08.2. 3. Cella Perren, St. Stephan, 6:13.0. – Knaben, 2006– 2007, 1200 m: 1. Noah Birenstihl, Därstetten, 5:25.2. 2. Colin Buchs, Lenk, 5:56.8. 3. Damian Baumgartner, Mirchel, 6:11.1. – Mädchen, 2004–2005, 2400 m: 1. Anja Stalder, Boltigen, 12:32.2. 2. Jana Perren, St. Stephan, 13:00.6. 3. Anja Ginggen, Lenk, 17:13.7. – Knaben, 2004–2005, 2400 m: 1. Marco Stalder, Boltigen, 11:18.3. 2. Elia Arrigoni, Recherswil, und Janis Baumgartner, Mirchel, 11:30.4. 4. Louis Kuhnen, Lenk, 11:41.4. 5. Jan Furrer, Lenk, 12:02.8. 6. Marc Hausherr, Oberried, 12:06.8. 7. Ramon Buchs, Thun-Allmendingen, 12:08.3. 8. Silvan Zeller, Lenk, 12:25.5. (Berner Oberländer)