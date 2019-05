Erfolgreiche Tests für umsteigefreie Verbindung Montreux-Interlaken

Die umsteigefreie Bahnverbindung zwischen Montreux und Interlaken rückt näher: Die Tests rund um die neuen, variablen Drehgestelle im Berner Oberland sind erfolgreich verlaufen. Das teilte die Montreux-Berner-Oberland-Bahn (MOB) am Mittwoch mit.

Störungen seien keine festgestellt worden. Der «GoldenPass-Express» soll ab 13. Dezember 2020 umsteigefrei zwischen Genfersee und Interlaken verkehren. Bis dahin steht allerdings noch viel Arbeit an. So müssen die 58 Drehgestelle und die 19 bestellten Wagen vom Bundesamt für Verkehr (BAV) genehmigt werden, wie die MOB in Erinnerung ruft.