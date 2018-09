Erfolg für Nachwuchsschützen

Corrado Lanz, Björn Oppliger (beide 2005) und Flavian Zürcher (2004) strahlten mit ihren Silbermedaillen um die Wette. Über Monate besuchten sie das Schiesstraining im Feldmoos, feierten Erfolge und steckten weniger gute Tage weg, immer ungemein engagiert betreut von ihrem nimmermüden Nachwuchstrainer Manfred Schenk.

Letzterer darf nun wirklich stolz sein: Seine drei Schützen mussten zunächst drei Qualifikationsrunden überstehen und schossen sich dabei auf den 2. Rang des Kantons Bern. Am Kantonalfinal in Köniz holten sie die Bronzemedaille und qualifizierten sich zusammen mit 23 weiteren Dreierteams mit den schweizweit höchsten Punktzahlen für den Final der Schweizerischen Gruppenmeisterschaft in der Kategorie Jugendliche (U-15) in Emmen, wo sie den Titel des Vize-Schweizer-Meisters holten.

Klar, dass man die drei zu Hause im Feldmoos mit Standarte, Fähnrich und Lobreden empfing. Nachdem Vizegemeindepräsident Christian Däpp die jungen Herren und ihren Trainer persönlich gewürdigt hatte, verlieh der Präsident des Oberländer Schützenverbandes Bernhard Hari seiner Freude über das Erreichte in eindrücklichen Worten Ausdruck und dankte auch den Eltern, die ihren Jungs den Schiesssport ermöglichen. (pd)