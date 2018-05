Er zeigt, wie Integration funktioniert

Rohulla Haidari sieht nicht aus, wie wir uns hierzulande die Araber vorstellen: Seine Gesichts­züge sind asiatisch. «Ich bin ein Hazara», erklärt der 26-Jährige. «Meine Familie lebte in den Steinwohnungen, welche zu einem grossen Teil von den Taliban zerstört wurden.»

Die Hazara sind ein vor Hunderten von Jahren aus China und der Mongolei eingewandertes Volk mit schiitischem Glauben – und in Afghanistan eine tolerierte, aber wenig akzeptierte Minderheit.

Flüchten musste der damals 19-Jährige, weil er «Schande» über seine Familie und diejenige seiner Freundin brachte. Das heisst, weil sich das junge Paar, das sich seit der Kindheit kannte, ineinander verliebte und heiraten wollte – und dies, obwohl die Frau bereits einem anderen versprochen war.

«Zwangshochzeiten sind in Afghanistan normal. Doch ich war so verliebt, dass ich die Gefahr, die drohte, nicht sehen konnte. Ich dachte den ganzen Tag, jede Minute, an nichts als an diese wunderschöne Frau.»

Lernt Fachbegriffe aus der Pflege: Rohulla Haidaris Vokabularheft. Klicken Sie auf das Bild, um dieses zu vergrössern. Bild: Sonja L. Bauer.

Rohullas Familie jedoch war zu arm, als dass sie die Mitgift für Sahra* hätte aufbringen können. Als die junge Frau schliesslich von Rohulla schwanger wurde, war das Schicksal der Verliebten besiegelt. «Wir sollten gesteinigt werden.» Beiden gelang die Flucht. Leider nicht gemeinsam. «Die Schlepper weigerten sich, eine Schwangere mitzunehmen.»

Seine Frau versteckte sich vorerst unter dem Tschador. «Die Verhüllung hat ihr in unserer Heimat das Leben gerettet.» Später floh Sahra nach Pakistan, während er versuchte, nach Finnland zu gelangen, um seine Familie nachzuholen. «Von der Schweiz wusste ich damals noch nichts.»

Die Flucht dauerte. Im Iran musste Rohulla sich verstecken. «Ich arbeitete nachts in einer Fabrik, um nicht aufzufallen.» Dann schickten die Iraner sämtliche Flüchtlinge nach Syrien in den Krieg gegen den IS. «Dies hätte meinen Tod bedeutet.» Der damals knapp über 20-Jährige setzte sein Leben auf eine Karte und floh erneut.

Auf seinem Handy dokumentierte er alles: Die Überfahrt mit dem Boot, die Fahrt zu zehnt zusammengepfercht in einem PKW. Diejenige mit dem Zug in die Schweiz, wo sie von den Beamten aufgegriffen wurden. Seither sind sieben Jahre vergangen. «Ich habe meinen Sohn noch nie gesehen.»

Schatztruhe voller Wörter

In Rohullas Zimmer in Spiez sind, neben den zahlreichen Fotos seiner Frau und seines Sohnes in jedem Alter, viele weisse Zettel an die Wand gepinnt. Darauf stehen aber weder Poesie noch Parolen – sondern deutsche Vokabeln. Rohullas Wortschatz würde eine ganze Truhe füllen, wäre dies denn möglich.

«Ich verstehe einfach nicht, dass manche meiner Flüchtlingsleidensgenossen in den Jahren in der Schweiz nur wenig Deutsch sprechen», wundert er sich. «Gerade wenn Menschen in der Heimat Probleme haben, müssen sie hier etwas tun, um sich davon abzulenken und um etwas ändern zu können.»

Rohulla bedauert, dass Flüchtlinge oft nicht arbeiten dürfen, können und manchmal auch nicht wollen. «Was sollen denn junge, starke Männer den ganzen Tag tun?» Er selbst hat die Zeit des Wartens – in der der junge Afghane jeden Tag Angst hatte, ausgewiesen zu werden, und die er heute als die schlimmste seines Lebens bezeichnet – zum Deutschlernen benutzt. Seit dem vergangenen Herbst macht er ein Praktikum in einem Altersheim am Thunersee.

«Wer irgendwo zu Gast ist, soll sich anpassen können. Dazu muss er seine Gastgeber verstehen, sich aufklären lassen.»Rohulla Haidari

Im Frühsommer beginnt der ausgebildete Lehrer – «in Afghanistan unterrichtete ich sechste bis neunte Klasse» – eine Ausbildung zum AGS (Assistent Gesundheit und Soziales) in einem Alters- und Pflegeheim in Lauenen.

Manches am Schweizer Asylwesen kann er nicht nachvollziehen. So zum Beispiel, dass viele gesunde Menschen vom Sozialamt Geld bekämen und dafür nichts täten, andere hingegen eine Ausbildung begännen und dann, wenn sie sich integriert hätten, die Schweiz wieder verlassen müssten.

Flucht nach vorne

Rohulla Haidari sieht die einzige Chance, seinem garstigen Schicksal aus den Klauen zu klettern, in der Flucht nach vorn: «Ich will Deutsch sprechen können, die Menschen und ihre Lebensweise kennen lernen.»

Im Oberland habe er bereits eine «Oma», eine «Mutter» und eine «Schwester», erzählt er stolz. Den Kontakt pflege er regelmässig. Seine «Schwester» ist Lehrerin in Brienz. «Sie hat für mich ein Lied aus meiner Heimat auf Deutsch übersetzt und am Klavier gesungen und aufgenommen.»

Trotz seiner Leidensgeschichte sind seine Demut und sein Eifer ungebrochen. «Wer irgendwo zu Gast ist, soll sich anpassen können. Dazu muss er seine Gastgeber verstehen, sich aufklären lassen.» Der junge Mann lebt bei seiner Schweizer «Hausmutter», Käthy Williams-Schnidrig, in einem Haus in Spiez.

Die Schweiz-Australierin hat ihn und drei seiner damals noch minderjährigen Landsleute, alles Flüchtlinge, bei sich aufgenommen. Sie sagt: «Wir verstehen uns gut. Die Jungs sind selbstständig.» Während ihres dreimonatigen Aufenthaltes in Australien hätten die vier tipptopp auf ihr Haus aufgepasst.

Rohulla hat eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung, mit der er die Schweiz verlassen kann – verboten ist ihm die Reise nach Hause. Doch dorthin zieht es ihn, trotz grosser Sehnsucht nach seinen Eltern und Geschwistern und der Heimatstadt Ghazni, zurzeit nicht. Seine Gedanken reisen vielmehr nach Pakistan.

Er sehnt sich danach, endlich seine Frau zu heiraten und seinen Sohn in die Arme zu schliessen. Die Sehnsucht nach den beiden nagt an Geist und Seele. Doch noch ist da die Hoffnung, die nun wieder wachsen kann: Ein starker Wächter, der ätzende Angst und Zweifel tapfer abzuwehren versteht.

Er vertraut auf seine Intuition: «Es wird eine Lösung geben. Ich weiss es.» Vorerst freut er sich über die Möglichkeit, eine Ausbildung beginnen zu können. «Jeder zweite Flüchtling findet in der Schweiz eine Lehrstelle. Das erfüllt mich mit Lebensmut. Und diese Zuversicht möchte ich an andere junge Flüchtlinge weitergeben.»

*Name der Redaktion bekannt (Berner Oberländer)