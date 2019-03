Der Grossvater der beiden Mädchen, der in Wilderswil wohnhafte Kurt Trachsel verkündete die frohe Nachricht am frühen Sonntagmorgen via Internetportal Facebook: «Unsere Grosstöchter wurden in Ägypten nach viereinhalb Jahren befreit und konnten zu ihrer Mutter in die Schweiz zurückkehren. Wir hoffen nun, dass sie hier ungestört den Rest ihrer Jugendzeit verbringen dürfen.» Und: «Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Menschen die uns in den letzten Jahren logistisch, moralisch und finanziell bei unseren Bemühungen die Kinder zurückzuführen unterstützt haben.»

Auch am Telefon wirkten die Grosseltern Kurt und Christine Trachsel am Sonn immens erleichtert über den Ausgang des Falles. Details über die Rückkehr der Mädchen konnten indes keine in Erfahrung gebracht werden.

Noch vor vier Monaten war die Ungewissheit gross; damals postete Kurt Trachsel im Facebook die folgende Nachricht an seine in Ägypten festgehaltenen Enkelkinder: «Ihr seid irgendwo fernab von uns allen, wir dürfen keinen Kontakt mit euch haben.» Dies weil sie vom Ex-Mann versteckt worden seien.

Er gibt uns nicht die Möglichkeit, mit euch Kontakt auf zu nehmen.» Man habe erfolglos alles unternommen, die Mädchen zu finden und sie in die Schweiz zurück zu holen. «Wir werden aber nicht aufgeben und kämpfen weiter um euch.»

In Ägypten gefangen

Die Mutter der beiden Mädchen, Karin Amin-Trachsel (35) hielt sich im Jahr 2016 während acht Monaten in Ägypten auf – zwei Jahre nachdem der Kindsvater Amin Hussein seine Kinder aus der Schweiz in seine Heimat entführt hatte.

Dort war es ihr gelungen, sich das Sorgerecht für ihre Kinder zu erkämpfen. Diese Bemühungen hatten sie Hunderttausende von Franken gekostet und ihr Morddrohungen gegen sie und ihre Kinder eingebracht. Mit den Kindern ausreisen durfte die Mutter nach ägyptischem Recht nicht.

Einmal gelang es ihr, mit den Töchtern auf die Schweizer Botschaft zu fliehen. «Ich dachte, ich hätte es geschafft. Doch die Schweizer Behörden sagten, sie dürften mich ohne Dokumente der Kinder nicht ausreisen lassen, und auch eine Namensänderung von Amin auf Trachsel und neue Reisepässe kamen nicht infrage», sagte Karin Amin-Trachsel nach ihrer Rückkehr vor zweieinhalb Jahren gegenüber dieser Zeitung. Später seien sie und ihre jüngere Tochter Nuran vom Vater und von dessen Schergen vor einem Schulbus überfallen und zusammengeschlagen und die Tochter erneut entführt worden.

Behörden waren machtlos

Trotz Verurteilung durch ein ägyptisches Gericht befand sich der Ex-Mann immer auf freiem Fuss, den Aufenthaltsort seiner Töchter hielt er stets geheim. Weil Ägypten weder Vertragsstaat des Haager Kindesentführungsübereinkommens noch des Haager Kinderschutzübereinkommens ist, waren der Kinder- und Elternschutzbehörde (Kesb) des Bundes weitgehend die Hände gebunden.