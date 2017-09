Enges Rennen um die Medaillen

Am Bettag-Wochenende fand die 19. Berner Alpkäsemeisterschaft von Casalp, der Sortenorganisation Berner Alp- und Hobelkäse AOP, in Grindelwald statt. «Die Qualität der Käse stufte die Fachjury als generell sehr hoch ein», schreibt Casalp in einer Medienmitteilung. In der Königsklasse Berner Hobelkäse AOP reüssierten Annemarie und Hans-Rudolf Bühler aus Därstetten.

Den besten Berner Alpkäse AOP produzierte Familie Wäfler aus Frutigen, und bei den Mutschli siegte Ueli Zaugg aus Schwenden. Das Volksfest für Alpkäseliebhaberinnen und -liebhaber lockte zahlreiche Besucher nach Grindelwald und setzte einen krönenden Schlusspunkt unter den diesjährigen Alpsommer.

Zahlreiche Alpschaften aus dem ganzen Berner Oberland haben der Jury 139 Käse vorgelegt. Die 18-köpfige Jury unter der Leitung von Hanspeter Graf, Leiter Beratung, Inforama Berner Oberland, hatte die Aufgabe, die Käse zu taxieren. «Die Unterschiede unter den zehn besten waren minim, was auf eine all­gemein sehr hohe Qualität hinweist», schreibt Casalp.

Beurteilt wurden die vier Kriterien Lochung, Teig, Aroma sowie Äusseres der Laibe. «Die Qualität aller drei Kategorien konnte auch dieses Jahr noch verbessert werden und ist auf hohem Niveau», bestätigte Hans Kohler, der Präsident von Casalp.

Erfahrung zahlt sich aus

Dass der letztjährige Gewinner in der Kategorie Berner Alpkäse der diesjährige Gewinner in der Kategorie Berner Hobelkäse AOP geworden sei, spreche für die saubere und exakte Arbeit von Annemarie und Hans-Rudolf Bühler auf der Alp Ritz und sei sicher auch eine Folge der langjährigen Erfahrung.

«Dass aber auch junge beziehungsweise weniger erfahrene Produzenten in die Ränge kommen können, zeigt die Überraschung in der Kategorie Mutschli», erklärt Graf. «Vier der fünf Medaillengewinner haben noch nie eine Medaille erlangt.»

Für das Rahmenprogramm waren die sieben Bergschaften von Grindelwald und Grindelwald Tourismus zuständig. «Nebst dem reichhaltigen Brunch hatten die vielen Besucher die Möglichkeit, die Käseproduktion und das Brauchtum mitzuverfolgen», schreibt Casalp.

Der Bauernmarkt der Bergschaften – auch «Grindelwalder Buuresunntag» genannt – mit regionalen Köstlichkeiten bot die Gelegenheit, sich direkt mit Alp- und Hobel­käse einzudecken. Musikalische Unterhaltung, die Festwirtschaft und diverse Spielangebote für Gross und Klein rundeten das Programm ab. Der Präsident der sieben Bergschaften, Fritz Schlun­egger, begrüsste die Anwesenden an der Rangverkündigung als Festredner.

Medaillengewinner

Berner Hobelkäse AOP: 1. Annemarie und Hans-Rudolf Bühler, Därstetten. 2. Adrian Zeller und Katharina Dorn, Lenk. 3. Ruth und Ueli Aeschlimann, Eriz. 4. Gery Ryter, Saanen. 5. Vreni Schletti, Lenk. 6. Franziska und Reinhold Trachsel, Lenk. 7. Michael Schläppi, Grund bei Gstaad. 8. Monika und Martin Stähli, Burgistein. 10. Silvia und Jakob Schranz-Fuhrer, Adelboden.

«Cœur des Alpes» Berner Alpkäse AOP: 1. Familie Wäfler, Frutigen. 2. Fritz Gerber-Ramseier, Schangnau. 3. Gery Ryter, Saanen. 4. Annemarie und Hans-Rudolf Bühler, Därstetten. 5. Cornelia und Martin Herrmann, Lauenen. 6. Adrian Zeller und Katharina Dorn, Lenk. 7. Daniela und Christoph Bach, Turbach. 8. Michael Schläppi, Grund bei Gstaad. 9. Andreas Feuz, Gsteigwiler. 10. Niklaus Burri, Schönried.

Mutschli: 1. Ueli Zaugg, Schwenden. 2. Heinz Wittwer-Schenk, Boltigen. 3. Jirka Becker, Faulensee. 4. Hanni und Hansueli Reber, Diemtigen. 5. Jessica und Raphael Rinnerthaler, Maria Alm/Österreich.

Ausführliche Rangliste: www.casalp.ch. (pd)