«Endlich werde ich die Zeitung schon am Morgen lesen können»

Zusammen mit ihrem Geschäftspartner Lorenz Krebs hat sie das Trucker- und Country-Festival Interlaken, Ice Magic, Touch the Mountains und auch das Greenfield Festival geprägt wie niemand. Doch jetzt steigt Iris Huggler (48) aus dem operativen Geschäft ihrer Jungfrau World Events (JWE) GmbH aus. Sie wolle sich «verstärkt an Fachschulen engagieren und beruflich kürzertreten», liess sich die erfolgreiche Geschäftsfrau und Dozentin an der Höheren Fachschule für Tourismus in Thun am Montag in einem Communiqué zitieren.

«Ich bin stolz, dass ich mein Wissen und meine Erfahrungen erfolgreich an die beiden Kinder von meinem Geschäftspartner weitergeben konnte. Es macht Freude, zu sehen, dass so auch meine Arbeit und meine Werte weitergeführt werden.»

Gemeint sind Alexandra und Lorenz Krebs junior, die per 1. Januar 2019 zusammen mit Vater Lorenz Krebs die Geschäftsführung der JWE übernehmen. Huggler bleibt Firmenteilhaberin sowie auf Mandatsbasis auch Geschäftsführerin der Greenfield Festival AG.

Am Ball bleiben und Zeit für die Zeitung

Iris Huggler hatte sich nach einer kaufmännischen Lehre zur Marketingplanerin ausgebildet und die Wirtefachschule absolviert. Neben den Events unter Federführung der JWE arbeitete sie auch für diverse eidgenössische Feste in leitender Position mit, so etwa beim Unspunnenfest im vergangenen Jahr. Dabei galt sie nicht nur als erfahrenes Organisationstalent, sondern auch als geschickte Vermittlerin zwischen Behörden und Veranstaltern.

Als ihre persönlichen Höhepunkte erwähnt sie Gründung und Aufbau des Greenfield Festival zu einem «Anlass mit hoher Akzeptanz in der Bevölkerung», aber auch die 25 Jahre Trucker-Festival und die «Wiederbelebung des Wintertourismus dank Ice Magic».

Doch wird Iris Huggler, die überdurchschnittlich einsatzfreudige, umtriebige, oft fast rund um die Uhr engagierte Organisatorin, tatsächlich «kürzertreten» können? «Da bin ich ja selber gespannt, immerhin war ich 30 Jahre lang im Business tätig», räumt sie auf Nachfrage ein. Aber sie sei nun mal «nicht mehr die Jüngste und möchte den Fokus anders setzen, ich denke, ich habe das verdient». Das Engagement für Studenten, das sie noch ausbauen will, gefalle ihr sehr gut und helfe ihr, «am Ball zu bleiben».

Was wird ihr am meisten fehlen? «Der Kontakt zu den Geschäftspartnern im ganzen Netzwerk, das ich aufgebaut habe.» Dafür, so freut sie sich, werde sie mehr Zeit haben, Freundschaften und Hobbys wie das Reisen zu pflegen. Und: «Endlich werde ich die Zeitung schon am Morgen lesen können und nicht vor lauter Terminen erst am Abend.» (Berner Oberländer)