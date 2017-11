Eissportzentrum Bödeli: Ringgenberger sagen Ja

Damit soll das gewährte Darlehen von 91 250 Franken - 1750 Franken sind noch zu zahlen - in Aktienkapital der neuen Trägerschaft umgewandelt werden. Mit dem Entscheid des Souveräns ist dem Gemeinderat gleichzeitig der Auftrag erteilt worden,den Gesellschaftsvertrag abzuschliessen.

Der zustimmende Entscheid der Gemeindeversammlung bedeutet ferner, dass die Gemeinde künftig eine wiederkehrende Ausgabe (Betrieb und Werterhalt) von 24 900 Franken ans Eissportzentrum, dass neu «Regionales Eissportzentrum Jungfrau AG» heissen soll, leistet.

Ringgenberg war die erste von 8 Gemeinden, in welcher über eine Beteiligung an der neuen Trägerschaft des Eissportzentrum abgestimmt worden war. Damit die Umstrukturierung, respektive der Vertrag zur Gründung einer Aktiengesellschaft zustande kommt, müssen die Gemeinden Interlaken, Matten und Unterseen sowie von Wilderswil, Bönigen, Beatenberg und Därligen mindestens deren Zwei einer Umwandlung deren Darlehen in Aktienkapital zustimmen.

Als nächstes wird die Bevölkerung von Beatenberg an deren Gemeindeversammlung vom 1. Dezember über das gleichlautende Geschäft - aber mit anderen Beträgen - zu befinden haben. (Berner Oberländer)