Eis hat Dakota weiter im Griff

Seit genau sieben Jahren gibt der Gauligletscher immer wieder Teile des Wracks des vor 72 Jahren abgestürzten US-Armeeflugzeugs Dakota frei. Nur der Rumpf des Flugzeugs kam bisher nicht auf der Gletscheroberfläche zum Vorschein.

Jetzt haben Forscher der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH Zürich in einer Studie herausgefunden, dass es noch eine Weile dauern wird, bis es so weit ist. Anhand von Modellrechnungen zum Gletscherfluss erwarten sie, dass der Rest der Dakota erst in der Zeit zwischen 2027 und 2035 an der Gletscheroberfläche auftauchen wird. Und dies nicht etwa dort, wo die bisherigen Wrackteile gefunden wurden, sondern etwa einen Kilometer weiter oben.