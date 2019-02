Und wie kam es nun zu diesem neuen, aussergewöhnlichen Projekt? «Mirjam Schlatter singt in diesem Chor und hat mit ihrer Ferienwohnung in Hasliberg eine enge Verbindung zum Haslital», verriet Hanna Gubler. «Schlatter fragte vor einem Jahr an, ob die Aufführung bei uns stattfinden könne.»

Die Begeisterung war so gross, dass keine logistischen Herausforderungen gescheut wurden. Damit die 32 Sängerinnen und Sänger und drei Berufsmusiker vor der Leinwand genügend Platz zur Verfügung hatten, musste eine komplette Stuhlreihe abmontiert und entfernt werden.

Zudem boten Stammgäste und Freunde des Kinos Meiringen den Chormitgliedern in Meiringen und Umgebung bei sich zu Hause Übernachtungsmöglichkeit an.

Offen für Neues

Der überregionale Kammerchor singt neben grosser Oratorienliteratur regelmässig a cappella und entdeckt zur Abwechslung auch gerne Neues. Cant’animato und das Jazztrio mit Thomas Goralski, Klavier, Nico Maas, Gitarre/Cajon, und Stefanie Kunckler, Kontrabass, setzten in Meiringen unglaublich viel Engagement und pulsierendes Herzblut ein.

Unter der Leitung von Christoph Cajöri hauchten die drei Berufsmusiker und die Singenden dem Stummfilm Leben ein. Jazzpianist Thomas Goralski schrieb ursprünglich die Musik zum mexikanischen Stummfilm aus dem Jahr 1926 «El tren fantasma» für Frauenchor.

Für das Projekt von Cant’animato reicherte er den Chor mit Männerstimmen an und erweiterte die Instrumentalstücke. Der mit Dampf betriebene Zug wurde instrumental und singend rhythmisch in Szene gesetzt. Als der Banditenboss auf der Leinwand die Arena betrat, stimmten Chor, Klavier, Gitarre und Kontrabass ein.