Einer muss über die Klinge springen

Doch nicht nur das Stück und seine Rollen, auch jeder Spielort sei eine Herausforderung und zugleich eine neue Chance. Jeder Raum – ob ein klassischer Speisesaal, eine heimelige Gaststube oder ein Seerestaurant mit Panorama-Fensterfront –, jedes Lokal verlangt seinen bestimmten Auftritt. Das mache es auch nach all den Jahren spannend, findet Lüthi.

«Ich rechne übrigens schwer damit, dass von der Handlung nicht mehr verraten wird, als in unserer Werbung zu lesen war», mahnt er mit erhobenem Finger. «Denn schliesslich werden bei den Vorstellungen in Isenfluh und in der Beatenbucht noch über 200 Zuschauer gespannt auf die Pointe warten», sagt er und verweist auf ein paar nicht verkaufte Plätze am Freitag,29. März, im Restaurant Waldrand in Isenfluh.