An der Lenk soll man sich künftig besser und zielgerichteter orientieren können. Das sieht die Neugestaltung des Dorfkerns vor, deren Konzept vor genau einem Jahr erstmals an einer Orientierung vorgestellt wurde. Bekanntlich sind am Strassennetz für insgesamt 4,755 Millionen Franken Belagssanierungen unter Einbezug der Entwässerungsplanung, der Wasserversorgungsplanung und der öffentlichen Beleuchtung geplant.