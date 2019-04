Eine besonders heisse Fahrt

Was verursacht das Leuchten der Passagiere jeglichen Alters schon beim Einsteigen in die über 100-jährige Komposition der Ballenberg-Dampfbahn (BDB)? Und ebenso bei den winkenden Zuschauern, die unterwegs überrascht werden und reihenweise die Handys zücken? Niemand weiss es ganz genau. Aber fasziniert von der Dampfbahn sind (fast) alle. Auch die vielen Freiwilligen, die das Züglein professionell am Laufen halten. Denn ohne Professionalität ginge gar nichts.