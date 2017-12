Eine Verletzte nach Autounfall

Am Samstag kurz nach 11.30 Uhr kam in Oberwil im Simmental ein Auto, das von Zweisimmen in Richtung Spiez unterwegs war, in einer Linkskurve ins Schleudern und drehte sich um die eigene Achse. In der Folge geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn und stiess dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde die Beifahrerin des entgegenkommenden Wagens bei dem Unfall verletzt. Die Simmentalstrasse musste rund eine Stunde lang für den Verkehr gesperrt werden, danach war sie noch für etwa zwei Stunden nur wechselseitig befahrbar. (mb/pkb)