Eine Lösung für die Sommerau?

Ursprünglich waren drei Vorlagen traktandiert. Die Vertragsgenehmigung Sommerau wurde jedoch kurzfristig gestrichen. Gemeinderat Jakob Reichen, Volkswirtschaft, erklärte, warum der Gemeinderat die Vorlage Genehmigung des Pacht- und des Baurechtsvertrags «Sommerau» zurückgezogen hatte

Gemeinderat Reichen in seinen Darstellungen zum effektiven Sachverhalt: «Im Fall Sommerau wurde in Boltigen ein Klima des Misstrauens geschaffen. Es wurden Drohungen gegen die Gemeindeführung ausgesprochen.» Der Gemeinderat hält fest, dass «Exponenten ohne menschliche Rücksicht» ihren Unmut gegen die Gemeindeführung kundgetan und Halbwahrheiten und Gerüchte in Umlauf gebracht hätten.

Ein neues Kapitel Sommerau

Gemeinderat Reichen erklärte, dass nach allen Geschehnissen mit dem Zuschlagsempfänger der Pacht- und der Baurechtsvertrag gegenseitig unterzeichnet worden seien. Kurz nach der Unterzeichnung hätten jedoch die heutigen Bewirtschafter frustriert mitgeteilt, dass sie die Verträge nicht eingehen und die Sommerau Ende März 2020 verlassen würden.

Dem Brief ist wörtlich zu entnehmen: «Unsere Zukunft in der Sommerau ist sehr ungewiss und nicht absehbar. Für uns als Familie ist dieses Ausmass nicht mehr tragbar.» Die Diskussion ging ohne Schuldzuweisungen vonstatten. Die beiden Verträge hätten durch die Gemeindeversammlung genehmigt werden müssen.

Ja zu Verpflichtungskrediten

Mit erheblich erklärtem Antrag, bei nur 2 Gegenstimmen, beauftragte ein Votant den Gemeinderat, das Heimwesen Sommerau zu verkaufen. Über einen Verkauf wurde schon einmal debattiert. Damals entschied sich die Gemeinde für die Pacht. Der Gemeinderat erklärte sich bereit, bis zur ordentlichen Gemeindeversammlung vom 28. Mai entsprechende Vorabklärungen zu tätigen.