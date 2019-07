«Eine Hommage an meinen toten Freund»

Nach der Jahrtausendwende teilten sich die beiden während mehrerer Jahre eine Wohnung in Interlaken. Die kleine Wohngemeinschaft wurde weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Die Türe von Siegrist und Schaeli war stets offen, und Bergsteiger und Kletterer aus aller Welt waren ständig zu Gast. Selbst ein Zeitungsartikel ist über die damalige «berühmt berüchtigte» WG erschienen. Siegrist und Schaeli haben zusammen viele schwere Routen geklettert und waren oft gemeinsam auf Expeditionen unterwegs.

Langer Zustieg

Doch dann trennten sich ihre Wege – bis sie sich im Winter 2017 dazu entschlossen, gemeinsam ein altes Projekt wieder in Angriff zu nehmen. Es war Zeit, eine langjährige Vision von Stephan Siegrist und seinem vor zehn Jahren tödlich verunglückten Freund Giovanni Quirici zu verwirklichen – gemeinsam mit Roger Schaeli. Die Idee, in der Westwand des sogenannten Rotbrätt an der Jungfrau eine neue Route klettern.

Stephan Siegrist (l.) und Roger Schaeli jubeln über den Erfolg: Sie eröffneten in der Rotbrätt-Westwand (links) die Route «Silberrücken»

An der 350 Meter hohen Westwand des Rotbrätt existiert zwar seit 20 Jahren im linken Teil der Wand eine Route mit dem Namen «Fätze und Bitze». Sie wurde damals von Res Leibundgut (Spiez) und Christoph Mauerhofer (Thun) eröffnet. Seither gab es am Rotbrätt aber keine Begehungsversuche mehr.

Zum einen liegt dies daran, dass der Zustieg zum Rotbrätt mit seinen 2000 Höhenmetern ab Stechelberg über teils schwieriges Gelände steil und endlos lang ist. Zum anderen ist die Wand selber senkrecht und schwierig, mit mehreren kaum absicherbaren Passagen.

Hommage an toten Freund

Im Sommer 2018 legten Siegrist und Schaeli los. Sie entschieden sich für die steilste Stelle am Rotbrätt, denn nur sie war nach den schneereichen Wintermonaten trocken und frei von Schnee. Der Schwierigkeitsgrad 8a+ wartete auf das Duo.

In der sechsten Seillänge dann auch noch ein sogenanntes Boulderproblem in der Mitte der Passage – schlecht abgesichert und in stark überhängendem Gelände. Während mehrerer Vorstösse konnten sie nach und nach die Route legen und mit Bohrhaken absichern.