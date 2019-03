Eine Geschichte mit königlichem Glanz

Dieses Wochenende feiern die Schwinger in Thun. Für einmal nicht einer der zahlreichen sportlichen Erfolge, sondern das 125-Jahre-Jubiläum. Obwohl – mit den Jubiläen nimmt es der Oberländische Schwingerverband nicht so genau. Er wurde am 8. Mai 1893 gegründet – also vor fast 126 Jahren. Aber der Mittelländische Verband hat das gleiche Gründungsjahr, und man wollte sich nicht gegenseitig konkurrenzieren, wie der Oberländer Präsident Christian Hulliger erklärt. «Dies hat den Vorteil, dass die neue Chronik die gesamten 25 Jahre seit der letzten umfasst.» Diese erschien 1994 zum 100-Jahre-Jubiläum – also schon damals ein Jahr zu spät. Die neue Chronik wird anlässlich des Festakts am Samstag verteilt.