Thomas Heuberger, Sie führen seit 38 Jahren eine Einzelpraxis in Hilterfingen. Damit gehören Sie zu den Ausnahmen. Sind Sie ein Dinosaurier?

Das kann man auf jeden Fall so sagen. Die Art, wie ich den Beruf ausübe, sieben Tage die Woche 24 Stunden erreichbar, ist heute bei den jungen Ärzten nicht mehr gefragt. Das führt zu Problemen, denn besonders auf dem Land, aber auch in den Agglomerationen wird es weiterhin Arztpraxen brauchen. Die bevölkerungsnahe ärztliche Versorgung ist eine grosse Errungenschaft in der Schweiz. Wir dürfen sie nicht leichtfertig hergeben.