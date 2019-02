Am Standort Frutigen der Bucher Hydraulics Schweiz freuen sie sich über weitere Investitionen in die Automatisierung der Fertigung und Montage, wie in den Ausbau der betriebsinternen Infrastruktur (v.l.): Hansjürg Roth (Verkauf), Jens Kubasch (Geschäft) und Carlo Zimmermann (Entwicklung).

(Bild: PD)