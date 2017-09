Eine Ausstellung mit vielen Gesichtern

«Die Ausstellung ‹Einatmen – Ausatmen› trägt das klassische Porträt in die aktuelle Zeit. Gesichter erkennen steht im Mit­telpunkt des Lebens und bleibt immer spannend», erklärte der Frankfurter Künstler Vollrad Kutscher (72). Inspiriert von ­seinem langjährigen Künstlerfreund Franticek Klossner, hat Kutscher mit vielen Helfern die Idee einer Ausstellung im Kunsthaus Interlaken begeistert umgesetzt. Zur Vernissage am Samstag begrüsste Kurator Heinz Häsler die Gäste im nicht voll besetzten Saal: «Je besser die Kunst, desto geringer der Besuch.»

144 Terrakottabüsten

Mit einer Handpuppe namens Professor Doktor Johann inszenierte Vollrad Kutscher auf der Bühne einen originellen Dialog, in welchem er sich und seine Stadt vorstellte und über seine Arbeit philosophierte: «Ist Kunst Kommerz oder Poesie?» Danach erklärte Sebastian Baden, Kurator der Kunsthalle Mannheim: «Das Besondere dieser Ausstellung: Sie ist eine verdichtete Mediengeschichte des 20. bis 21. Jahrhunderts, die sich von analogen bis hin zu digitalen Medien entfaltet.» Porträts, mit denen sich der Künstler seit vielen Jahren obsessiv beschäftige, seien das Zentrum der Ausstellung. «Bereits 1970 ist Vollrad Kutscher mit künstlerischen Arbeiten an die Öffentlichkeit getreten», so Baden.

Das Herzstück der Ausstellung: Die Installation «Einat­men – Ausatmen» mit 144 überlebensgrossen Gesichtsmasken des verstorbenen Schauspielers Norbert Klassen, entstanden 1992 aus der langjährigen Zusammenarbeit beider Künstler. Kurator Baden: «Die nicht identischen Masken stellen eine Idee des Menschseins dar: Augen auf oder zu, ein- und ausatmen.» Die Rückseiten der Masken sind mit Ornamenten und abstrak­ten Zeichnungen individuell gestaltet.

Zahlreiche Videos, Installationen, Skizzen und Zeichnungen vertiefen das Thema Porträt. So etwa die Super-Zuba, eine riesige Stoffbahn mit Porträteinbrennungen. Für die Ausstellung neu entstanden ist die Lichtinstallation «Rendezvous mit Stefan Kurt». Im Video «Berner Abendmahl» interpretieren Berner Persönlichkeiten Leonardo da Vincis weltberühmte Bildvorlage.

Klassische Schönheit

«Zu sehen ist auch eine Spurensuche nach klassischer Schönheit», sagte Kurator Bader: So etwa eine rotierende Wachsbüste der biblischen Königin von Saba, ein Video der Schwarzen Madonna von Einsiedeln oder Statuen von Schutzmantelmadonnen, die Airportkunst aus Afrika sind.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 15 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr, Montag und Dienstag geschlossen. Die Finissage ist am Sonntag, 19. November, um 19 Uhr.

Führungen: Sonntag, 15. Oktober, um 17 Uhr; Sonntag, 29. Oktober, und Sonntag, 12. November, jeweils um 11 Uhr. (Berner Oberländer)