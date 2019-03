Besonders die abstrakten Klangformen beim «Leuchtfeuer» von Kurt Gäble und die spanischen Rhythmen mit Kastagnetteneinsatz bei «Caracolà» wurden mit grossem Applaus honoriert.

Kraftvoller Auftakt

Die rund 40 Musikantinnen und Musikanten unter der Leitung von Marco Aebersold begrüssten die gut 100 Gäste mit dem «Signatura» von Jan van der Roost. Nach diesem kraftvollen Auftakt mit Tempo- und Volumenwechseln fesselten die Aufspielenden die Gäste mit ihrem Selbstwahlstück für das Bernisch-Kantonale Musikfest im Juni in Thun, «Fields of Honour». Beeindruckend und berührend zugleich wurden die Szenen der Schlacht an der Somme intoniert.

Ein besonderes Highlight war «Le Merle blanc». Mit unglaublicher Geschwindigkeit liess die Solistin Romina Amacher für den Gesang der Amsel ihre Finger über ihr Piccolo tanzen.

Beeindruckend war ihr Auftritt im Duett mit Sven Mosimann am Marimbafon. Neben dem «Stockhorn-Marsch» des einheimischen Komponisten Sami Lörtscher kamen Melodien aus «Star Wars» und «Mary Poppins» zur Aufführung. Mit dem Medley «A Tribute to Ray Charles» rundeten die MG-Mitglieder die vielseitigen Darbietungen ab und stellten zum Abschluss nochmals ihr hochstehendes Können unter Beweis.

Wie am Samstag führten Romina Amacher und Matthias Kunz auch am Sonntag, als das Spiel der Kantonspolizei Bern zu Gast war, kompetent durchs Programm.