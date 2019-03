Nun hat auch Adelboden eine eigene Kaffeerösterei. Thomas Hari, Weinakademiker und Vizepräsident des Verwaltungsrates der Gebrüder Hari AG, sieht darin einen grossen Gewinn.

Mit fair gehandeltem und individuell selektiertem, hochwertigem Premiumrohkaffee aus den besten Anbaugebieten der Welt, vom Kaffeegürtel rund um den Äquator, werden vorerst drei verschiedene Bohnenarten verkauft.

Hang zur Nostalgie

«Ausschlaggebend dazu war die in früheren Zeiten gelebte Kaffeekultur in den Bergen, als die in den Kolonialwarenhandlungen gekauften Bohnen über Feuerstellen geröstet wurden», sagt Hari und spricht die unter dem Namen «Rööschtmad» angebotenen Bohnen an. Frei übersetzt heisst dies «am steilen Hang gelegener Heuschober» und verweist auf das alte Bauern- und Sennentum.