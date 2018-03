Ein rockiges Ausrufezeichen

Rock aus der Schule: Die jungen Musiker, die am Samstag im Goldenen Anker ihre erste EP mit dem Titel «Break the Silence» tauften, haben für Besucher der Schülerbandkonzerte an der Interlakner Gewerbeausstellung einen guten Namen. 2017 starten sie als junge Erwachsene in der heutigen Zusammensetzung durch: Sängerin ist Sarah Schmocker aus Ringgenberg, die Brüder Gian-Anders (guitar) und Janik Lei (bass) und Drummer Stefan Abegglen aus Iseltwald gehören zur Ur-Exclamati!on, und mit dem Beatenberger Björn Zobrist ist ein neuer Gitarrist hinzugekommen. Sie rockten etliche Sommerfeste der Region.

Besonders beeindruckt hat EP-Taufpate Simon Troillet, Drummer der Coverband Crazy Mofos, dass Exclamati!on wie die Grossen im Geschäft einen Roady dabeihatten, der ihnen die Gitarren hinter der Bühne stimmte und auch die Bühnenrauchmaschine minutiös bediente.

Dass Exclamati!on viele gute Freunde haben, bewies der grosse Aufmarsch der Taufgäste. Darunter – Rock ’n’ Roll ist doch schon alt und trotzdem jung – stolze Eltern und Grosseltern. Das Ausrufezeichen setzt die Band mit Rock. Aber nicht mit Altbewährtem auf neuen Saiten, sondern mit eignen Tunes und eigenen Texten. Wie im Song «Break the Silence». Man habe die Wahl, die Stimme zu erheben. Auch zu Sachen, über die niemand sprechen wolle, singe Sarah. Sie hat eine starke Stimme mit einem besonderen Timbre.

Aufgefallen bei den Musikern sind Intros oder Songenden mit einem ganz fein ziselierten Dialog zwischen Schlagzeug und Gitarre. Sonst aber gehts doch zackig und laut zur Sache, Headbangen wird manchmal fast Publikumspflicht. Aufgenommen wurde die EP bei Andrea und Andreas Hunziker im Showroom-Tonstudio. Glaubt man dem Foto der fünf auf der EP, ist Musik eine ernste und fast melancholische Sache, wer aber die Freude bei der Taufe erlebt hat, weiss: Exclamati!on sind voll Begeisterung dabei und lassen, wie der zweite Song sagt, sogar «Steine zersplittern». Und dies, wie im dritten Song, in «Good Old-Fashioned Rock ’n’ Roll»-Manier. Die Band hat im Januar auch beim Schweizer SPH-Bandcontest überzeugt und kam auf den dritten Platz. Der Wunsch von Gian Lei: «Jetzt möglichst viel live spielen.»

(Berner Zeitung)