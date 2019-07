Ein pinkfarbener Kiosk als Mahnmal für den Gletscherschwund

Auf einmal war er pink. In der Nacht vom 17. auf den 18. Juli hat Barbara Kiener illegal das Kioskgebäude sowie die übrig gebliebenen Stufen der Treppeninstallation am Helischopf in Grindelwald bemalt. Dies geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der Interlakner Künstlerin hervor.