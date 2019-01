Der 41-jährige Martin Aue wohnt mit seiner Familie in Spiez und hat seine Beratungsfirma in Krattigen angesiedelt. Der gelernte Automechaniker hat sich zum Marketingplaner und -leiter weitergebildet. Er vermittelt seine Erkenntnisse an Studenten, in Seminaren und coacht (begleitet) Kleinunternehmer mit bis zu 100 Mitarbeitern.