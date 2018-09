Ein erfolgreicher Sommer

Die Destination Gstaad blicke auf eine erfolgreiche Sommersaison zurück, schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Besonders Freude mache das Plus bei den Logiernächten. Im Total konnte in den Monaten Juni bis August eine Zunahme von 8,5 Prozent verbucht werden. Schweizer Gäste verzeichneten ein Plus von 5,8 Prozent.

Den grössten Zuwachs im Raum Europa (total plus 14 Prozent) registrierten die Beneluxländer und Spanien mit plus 34 Prozent. Die Fernmärkte verzeichneten eine Zunahme von 12 Prozent.«Die Logiernächte haben gerade in den Monaten Juli und August stark zugenommen», sagt ­Sébastien Epiney, Tourismusdirektor der Destination Gstaad. «Das zeigt uns auch, dass die getätigten Investitionen fruchten und wir auf einem guten Weg sind.»

Nicht nur das schöne Wetter habe zum Erfolg der Destination beigetragen, auch die zahlreichen Angebote von 300 Kilometern signalisierter Wanderwege über ein erweitertes E-Mountainbike-Angebot bis zu einer Wasserskianlage auf 1800 Meter über Meer. Ebenso das neu renovierte Sportzentrum Gstaad konnte – trotz des schönen Wetters – in diesem Sommer mehr Besuchereintritte verbuchen.

Der Herbst kann auf dem Rinderberg, dem Horneggli und dem Rellerli sowie der Wispile täglich bis Mitte Oktober genossen werden. Anschliessend sei die Wispile immer zwischen Donnerstag und Sonntag von Mitte bis Ende Oktober geöffnet. (egs)