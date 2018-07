Ein Zug in den Farben der aufgehenden Sonne

Seit 2017 unterhält die Eisenbahngesellschaft Montreux-Berner Oberland (MOB) eine Partnerschaft mit der Nankai Electric Railway Co., einem der grössten Eisenbahnunternehmen Japans. «Eine Annäherung, die in die Annalen der Eisenbahngeschichte der Region eingehen wird», wie die MOB in einer Mitteilung schreibt.

Am Dienstagvormittag wurde in Zweisimmen ein Triebwagen in der Optik der Partnerbahn vorgestellt (Bild). Das Unternehmen aus Osaka wird künftig regelmässig auf der Strecke Montreux–Zweisimmen visuell präsent sein, und zwar in Form eines Zuges, der die Farben der japanischen Flagge trägt und «mit diesem für unsere Alpenlandschaft ungewöhnlichen Aussehen» Touristen und Schaulustigen auffallen wird.

«Die MOB kann stolz sein auf diese Partnerschaft, die den beiden Schwestereisenbahnen neue Horizonte bei ihrer Suche nach weiterer Entwicklung er­öffnen wird», heisst es weiter. Am 8. August werden Vertreter des Unternehmens in Montreux empfangen. (pd)