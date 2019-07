Ein Teil der Lombach-Forellen gerettet

In Unterseen merkte man nichts von dem Unwetter, das am 3. Juli ob Habkern im Einzugsgebiet des Lombachs wütete. Doch der viele Schlamm, den der Bach mitführte, verstopfte zuerst den Zufluss der Fischaufzuchtanlage des Fischereivereins Unterseen und ergoss sich dann in die Teiche. Die Tiere, deren Kiemen vom Schlamm verklebt wurden, erstickten.