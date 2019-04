Ein Skiunfall ohne Gerichtsurteil

Am 3. Februar 2017 kam es am Schilthorn zu einem Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Was genau passierte, wurde am Dienstag vor dem Regional­gericht Oberland nicht dargestellt, denn Gerichtspräsident Jürg Santschi strebte nach der Eröffnung der Sitzung Vergleichsverhandlungen an.